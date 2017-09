– Stor suksess med Knausgård på Munchmuseet

Forfatteren Karl Ove Knausgård har sammen med kunsthistoriker og kurator Kari Brandtzæg ved Munchmuseet fått mye oppmerksomhet for utstillingen «Mot skogen – Knausgård om Munch». Hittil har 116.600 mennesker sett utstillingen, som står frem til 8. oktober.

Totalt i år har 166.000 besøkt museet.

Til sammenligning lå besøkstallene i perioden 2010–2012 stabilt på 120.000-125.000, men gjorde et stort hopp opp til 255.000 besøkende i 2015, hvor Vincent van Gogh var det store trekkplasteret.

Folk sto i kø for å se «VanGogh+Munch»: 172.000 besøkende så utstillingen i perioden mai til september 2015. Utstillingen viste det nære slektskapet mellom Munch og van Gogh, og hvordan oppholdene i Paris ble et vendepunkt for begge.

Også jubileumsutstillingen for Munchs 150-årsdag i 2013 hadde gode besøkstall med totalt 205 000 besøkende i 2013.

Ifølge markedsdirektør Gitte Skilbred er Knausgård-utstillingen museets tredje mest sette utstilling, bare forbigått av «Van Gogh+Munch» og jubileumsutstillingen.

Kolstad, Tom

– Begivenhetsrikt samarbeide

Kunsthistoriker og kurator Kari Brandtzæg tror noe av forklaringen på de høye besøkstallene er ideen om å vise nye sider av den litt sene Munch.

– Knausgårds visjon om å vise noe av den sene produksjonen til Munch, tror jeg har virket forfriskende. Vi har fått en ny inngang til Munchs kunstnerskap, også tror jeg utstillingens scenografiske grep har virket appellerende til publikum, sier Brandtzæg.

Monteringen har fått frem temaene i utstillingen tydelig.

– Mange besøkende sier at de trodde de kjente Munch, men at de nå har sett helt andre sider ved Munch og at de har fått en større forståelse for Munch og hvordan han jobbet som kunstner. Han var opptatt av å hele tiden fornye seg selv, og han hadde en stor indre energi og kraft, sier Brandtzæg.

– Hvordan har det vært å lage utstilling sammen med Knausgård?

– Det har vært begivenhetsrikt på mange måter. Det er noe med å tørre å være litt friere, å tro på seg selv og ikke være så engstelig. Jeg har fått energi av samarbeidet, det har vært dynamisk og fint, sier Brandtzæg.

Kolstad, Tom

– Ikke gitt at det skulle bli en så stor suksess

Direktør Stein Olav Henrihcsen betegner utstillingen som en stor suksess.

– Knausgård selv har virkelig stått på og bidratt med mye. Vi har et høyt besøkstall, selv om vi ikke når opp til Vincent van Gogh-utstillingen i 2015, som hadde et veldig bredt nedslagsfelt, sier Henrichsen.

Han viser også til mye omtale både i nasjonal og internasjonal presse.

– Både den nasjonale og internasjonale oppmerksomheten betyr mye. Nå bygger vi forventninger til til det nye museet, sier Henrichsen, som planlegger åpning i Bjørvika i juni 2020.

– Vi er i rute både når det gjelder budsjett og tid, sier han.

Henrichsen er opptatt av at effekten av Knausgård-utstillingen vil vare lenge etter at utstillingen er tatt ned.

– Nå kommer det Trier-film om utstillingen, og Knausgård har skrevet bok om utstillingen og om sitt forhold til Munch. Boken er solgt til flere land. Alt dette har stor betydning for Munchmuseet. Knausgård er med på å skape stor kunstinteresse hos et bredt publikum. Han er en glimrende formidler når han skriver om kunst, sier direktør Stein Olav Henrichsen og legger til:

– Det var ikke gitt at det skulle bli en så stor suksess.

