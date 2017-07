Fredag kveld gjenoppstår Vikingarna, midt i Telemark

Smokie. Rune Rudberg. Gro Anita Johansen og Contrazt. Hvor folkelig kan en juli-festival bli? Hva sier, ærlig talt, Egil Moen?

– Daglig leder kan du kalle meg. Festivaler har jeg drevet i over 30 år, og jeg har arrangert ca. 60. Countryfestival begynte vi med i 1999. Selve Seljord-festivalen startet opp to år senere.

En ren sensasjon?

– Kun timer før Nye Vikingarna går på scenen, nå med Christer Sjögren i front: Den konserten er, i miljøet, en ren sensasjon?

– Det var dine ord. Vi synes det er helt fantastisk, vi, at Vikingarna og Sjögren er tilbake. I 2004 holdt Skandinavias fremste danseband avskjedskonserten her. Den er tidenes største høydepunkt, sammen med Jahn Teigens foreløpig siste konsert. Nå når Vikingarna har gjenoppstått, er vokalisten ny. Fredag kveld medvirker Christer Sjögren som gjest, bare. Konserten i Seljord er hans eneste opptreden med Nye Vikingarna i Norge.

– Du verden. Festivalen i tall, helt kort?

– I fjor hadde vi 15.000 besøkende. Halvparten av de tilreisende bestiller plass til året etter, mens de er her. Det er totalpakken som teller. For eksempel tilbyr vi faste campingplasser. Danseband er ikke et vekstmarked i dag. Et pilotprosjekt, i samarbeid med Innovasjon Norge, skal utvikle Seljordfestivalen til å omfatte mye mer enn musikk.

– Hva betyr dét?

– At den endrer seg fra ren festival til et reiselivsprodukt. For eksempel tilbyr vi turer til Hardangervidda og Gaustatoppen, fjellkonserter og mye mer. Hele tiden har vi definert oss som campingfestival også, med servering og masse hygge.

– Du, vi bryr oss ikke

– Rett ut sagt: Har jeg rett og slett ringt til Festival-Norges egen «Harry-hovedstad»?

– Du, vi bryr oss ikke mye om hva media mener. Det som betyr noe, er at folk kommer sammen og koser seg i lag. Høy trivselsfaktor er alltid det viktigste. På campingplassen, med plass til 3000, finnes det nesten ikke behov for vakter.

– Ole Ivars. Ausekarane. Lasse Stefanz. Gruppen ABBA Mania. For eksempel. Hva er stikkordet for årets program?

– Bredde og trivsel. ABBA-hyllesten her hos oss er vanligvis å se i London, så den konserten blir også spesiell.

– En kjapp assosiasjon, bare: «ABBA-Frida» Lyngstad uttalte en gang, her i avisen: «Å kritisere andres menneskers musikksmak, er i beste fall ubegavet. Den enkleste melodi kan tenne lys.»

– Sa hun det? Så nydelig, da. Takk for den, og takk for praten. Forresten. En kollega nevnte at du leter etter bilder av meg. Jeg har ingen. Bruk heller et bilde av Vikingarna. Det blir mye finere!

Et reiselivsprodukt

Seljord-festivalen ble startet av Egil Moen i 2001. Årets utgave begynte på onsdag og varer til søndag kl. 01.

Det daglige musikktilbudet strekker seg over ca. 12 timer, med mellom 15 og 20 konserter.

I samarbeid med Innovasjon Norge skal Seljord-festivalen utvikles fra festival til et reiselivsprodukt.

Blant helgens høydepunkter: Nye Vikingarna, ABBA Mania, Øivind Blunch og Ole Ivars.

