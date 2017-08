Eirik Bergesen råder politikerne til å gjøre som Trump: – De bør holde kjeft når de blir spurt om meningsmålingene

– Mitt råd til politikerne er å holde kjeft. Dette er sikkert ikke lett, men skal man lære én ting av Trump, så er det ikke å kommentere tallene i det hele tatt, sier politisk analytiker Eirik Bergesen, som for tiden er valgkommentator på TV 2.

På Facebook denne uken kom han med en påminnelse om hva som skjedde under USA-valget: Alle var opptatt av meningsmålinger. Tallene tok oppmerksomhet fra politikken. Mange velgere holdt seg hjemme på valgdagen. Men målingene viste seg å være unøyaktige.

Det samme er i ferd med å skje ved dette valget, mener Bergesen, som har bakgrunn fra Utenriksdepartementet og som tekstforfatter.

– Fra USA, og ikke minst fra brexitvalget, vet vi hvor vanskelig det er å måle. På grunn av alle småpartiene er det kanskje enda vanskeligere i Norge. Små endringer plasserer et parti over eller under sperregrensen og gir store forskjeller i resultatet, sier Bergesen.

Nesten to målinger hver dag

Nettstedet Poll of polls registrerte i august 53 meningsmålinger, altså nesten to hver dag. Bergesen mener journalister og politikere bruker altfor mye tid på disse tallene.

– Selv når politikerne sier at de ikke ønsker å kommentere tallene, forsvinner halve intervjuet til nettopp dét, for da må de si at de står på så godt de kan, at stemningen er positiv.

Bergesen minner om at målingene før USA-valget nesten konsekvent viste at Trump skulle tape. Likevel, Trump sluttet aldri å si at han trodde på seier.

– Det er selvfølgelig ikke utelukkende derfor han vant, men han var alltid svært positiv og optimistisk til sin egen valgkamp. Hvis du smiler og er blid, tror folk du har god grunn til det. Det er lite vits i å dvele ved bekymringer på grunn av dårlige målinger, sier Bergesen.

Suksess avler suksess

Det er to teorier om hvordan meningsmålinger påvirker velgere, forteller Ottar Hellevik, som er professor emeritus i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Bandwagon-effekten sier at velgere har en tendens til å slutte seg til den parten som ser ut til å seire. Motsatt sier underdog-effekten at velgere vil føle sympati for og derfor støtte den parten som ser ut til å tape.

Forskningsresultater fra USA spriker noe, men som oftest støttes bandwagon-teorien – at suksess avler suksess.

– Likevel har ikke målingene nødvendigvis så stor betydning. De som er mest tilbøyelige til å skifte parti, er ofte de som er minst engasjert i politikk. De følger trolig i mindre grad med på meningsmålinger, og blir derfor heller ikke så lett påvirket, sier Hellevik.

Mediene trenger overskrifter

Toril Aalberg, som er professor i statsvitenskap ved NTNU, vil ikke utelukke at meningsmålingene har innvirkning på enkelte velgere.

– Det som ofte skjer, er at målingene setter i gang en spesiell form for medieoppslag. Når et parti gjør det godt på målingene, forklarer mediene hvorfor det går så bra. Når det går dårlig, skjer det motsatte, sier Aalberg.

Hun mener målingene til en viss grad kommer i veien for selve politikken i årets valgkamp.

– Det er fort gjort å glemme at vi skal stemme på det partiet som vi mener står for de beste løsningene, sier Aalberg, som synes mediene er for lite kritiske til målingene.

– De tar i for liten grad forbehold om at enkeltmålinger gir stor grad av usikkerhet. De har selv kjøpt og betalt for målingene, og de trenger en overskrift som selger aviser, selv når målingene ikke viser store endringer eller overraskelser, sier hun.

– Støre gikk rett i fellen

Også Eirik Bergesen mener målingene tar oppmerksomhet vekk fra sakene.

Rolf Øhman

– Etter USA-valget sa jeg at vi gikk i en felle ved å bli så opptatt av målingene. Vi forholdt oss til valgkampen som en sportsbegivenhet. Alt var spill og dramaturgi. For velgerne er det fremmedgjørende. Det kan se ut til at vi ikke lærte noen ting av USA likevel, sier Bergesen.

Bergesen mener Ap-leder Jonas Gahr Støre har gått rett i fellen når han er blitt presset til å snakke om regjeringsalternativer og tall.

– Det var feil av ham å si at han ikke ville gå i regjering med Rødt eller MDG. Han burde heller ha sagt at han ville snakke med alle som ville kaste den borgerlige regjeringen. Da hadde han sluppet å bli fanget av spillet, sier Bergesen.