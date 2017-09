John le Carré

Spionenes arv

Oversatt av Heidi Grinde

Cappelen Damm

Midt på 80-tallet en gang skrev jeg en mellomfagsoppgave i allmenn litteraturvitenskap om spenningsromanens utvikling fra det primitive til det sofistikerte stadiet, med Ian Fleming og John le Carré som ytterpunktene.

Når jeg nå hekter meg på le Carré igjen etter noen tiårs mer sporadisk kontakt, er det tilfredsstillende å konstatere at analysen min holder mål. Le Carré er og blir en udiskutabel ener i fremstillingen av de moralske og etiske dilemmaene etterretningsarbeid medfører. Særlig skarpt påviser han hvordan en tilværelse som innbyr til iscenesettelse, løgn og bedrag, har en nedbrytende innvirkning på psyken.

En spion er pr. le Carrés tungtveiende definisjon en person som har gått seg vill i sitt eget speilkabinett – så yrkesskadet at det genuine følelseslivet og et normalt menneskelig adferdsmønster er satt ut av kraft, kanskje permanent.

Den kalde krigen

Ytre sett arter Spionenes arv seg som en utfyllende og utdypende etterskrift til le Carrés gjennombruddsroman Spionen som kom inn fra kulden fra 1963. De fleste le Carré-lesere vil huske at den munnet ut i at det falt noen fatale skudd ved Berlin-muren.

Bakgrunnen for nåtidsintrigen er nedsettelsen av en parlamentarisk granskningskommisjon som sånn passe skinnhellig skal røske opp i agentvirksomhetens kald krigs-metodikk som uten å nøle lot målet hellige middelet. Parallelt fremmer pårørende til ofrene etter de tragiske begivenhetene i Berlin, erstatningssøksmål mot de ansvarlige på britisk side.

I sakens alvorlige anledning blir så Pierre/Peter Guillam, bosatt i landlige Bretagne og tidligere kollega av den legendariske George Smiley, innkalt til oppklarende samtaler i London av et modernisert MI6 som kjenner seg plagsomt presset av en kritisk offentlighet. Gjennom rapporter og annet arkivmateriale tvinges Guillam til å gjenoppleve en besværlig fortid der agenter raskt blir dobbeltagenter og dobbeltagenter trippelagenter, og der det utenkelige forræderiet alltid lurer bak neste hjørne.

Europeisk solidaritet

I en alder av 85 skriver le Carré for full maskin og administrerer behendig en rekke komplekse handlingstråder som forener intens dramatikk og tankevekkende innsikt. Så hva var det hele godt for? Det er spørsmålet Guillam stiller både seg selv og sin gamle og gåtefulle mentor George Smiley på fallrepet. Hvorfor vie livet til statsautoriserte revestreker og det som verre er?

Meningen kan ikke knyttes til personlig vinning. Ikke til sjåvinisme heller. Boken tar snarere til orde for en alleuropeisk solidaritet som kunne ha stått i fare for å virke påklistret, men som i stedet arter seg som en logisk kulminasjon av le Carrés hardt tilkjempede humanisme. Viser dette seg å bli den siste utgivelsen hans, har han satt et verdig og svært lesbart punktum for et langt liv som den intelligente thrillerens fanebærer.