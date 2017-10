Jon Fosse er igjen blant nobel-favorittene

– Vi begynner å bli vant til spekulasjonene, og det synes vi er bare gøy. Og vi er såpass uærbødig at vi synes det er naturlig at vi får pågang hvert år med tanke på hvor viktig hans forfatterskap er, sier forlagssjef Håkon Kolmannskog i Fosses forlag Samlaget, til NTB.

Forlaget har forberedt seg. Pressemeldingen er altså skrevet, de vet hvor Fosse befinner seg og hva som skal skje dersom han stikker av med verdens gjeveste litteraturpris. Vinneren blir kunngjort i Stockholm klokka 13 torsdag.

Overrasket alle

I fjor overrasket Svenska Akademien alle ved å gi litteraturprisen til Bob Dylan. Velger komiteen mer tradisjonelt i år, nevnes navn som kenyanske Ngugi wa Thiong'o, japanske Haruki Murakami og canadiske Margaret Atwood hyppig blant favorittene. Disse tre topper da også bookmakernes lister går det fram av nettstedet Bra odds, som sammenligner spillselskapenes odds.

Tirsdag lå Jon Fosse på 12. plass på denne lista med en odds på mellom 18 og 25. På Unibets liste var Fosse inne på ti-på-topp med en niende plass, riktignok litt lenger ned enn i fjor. Da klatret han til 5. plass på spilleselskapets liste.

Fosse, som siden 2011 har bodd i statens æresbolig, Grotten, har versert i spekulasjonene foran litteraturprisen i mange år. Allerede i 2005 skrev Bergens Tidende at Svenska Akademien hadde skaffet seg Fosses bøker og fått en Fosse-kjenner til å holde foredrag for akademiets medlemmer. Siden det har Fosse fått en rekke priser, blant andre verdens største teaterpris, Den internasjonale Ibsenprisen, og i 2015 fikk han Nordisk råds litteraturpris.

Fosse er den eneste norske forfatteren som er inne blant de 20 på topp i bookmakernes lister. Lenger ned finner vi Merethe Lindstrøm, Kjell Askildsen og Karl Ove Knausgård.

Fakta: Nobels litteraturpris * Prisen har vært delt ut siden 1901. * Prisvinneren får 9 millioner svenske kroner. * Prisen deles ut av den svenske kongen i Stockholms konserthus 10. desember. * I fjor gikk prisen til Bob Dylan, som ikke møtte opp til prisutdelingen. * Prisen har tre ganger gått til norske forfattere: Bjørnstjerne Bjørnson i 1903, Knut Hamsun i 1920 og Sigrid Undset i 1928. * Siste en nordisk forfatter fikk prisen var i 2011, da den gikk til svenske Tomas Tranströmer. * Årets prisvinner blir kunngjort av Svenska Akademien i Stockholm torsdag 5. oktober kl. 13.00. Kilde: NTB

Canadisk favoritt

En som også har vært med i spekulasjonene i mange år, er canadiske Margaret Atwood (77). Hun er mer aktuell enn noen gang etter at hennes 1985-roman «The Handmaid's Tale» er blitt TV-serie og håvet inn fem Emmy-priser tidligere i år. Framtidsfabelen fikk blant annet prisen for beste dramaserie. Snart kommer også hennes roman «Alias Grace» som miniserie på Netflix.

– Nå tar nok ikke Svenska Akademien hensyn til dette. Men det er hyggelig at Atwood har fått ny aktualitet. Det fortjener hun virkelig. Hun er en helt spesielt god forfatter. Hun er fantastisk framsynt og veldig moderne i hodet, sier Gunn Reinertsen, som er sjefredaktør for oversatt skjønnlitteratur i Atwoods norske forlag Aschehoug.

Reinertsen mener Atwood virkelig fortjener en nobelpris, men blir likevel overrasket om hun får den.

– Litterært sett er det ikke noe som taler mot at Atwood skulle få nobelprisen, men det som taler mot er at en annen fantastisk kvinnelig forfatter i nesten samme aldersgruppe – Alice Munro – fikk prisen for bare fire år siden. Det burde ikke ha noe å si, men vi vet jo at det noen ganger har det, sier Gunn Reinertsen.

Av Svenska Akademiens nettside går det fram at det vanligvis kommer inn forslag på rundt 200 forfattere. I april er tallet nede i et semifinaleheat på rundt 20 navn, som i mai er redusert til et finaleheat på fem. Hvem som står på finalelisten er en godt bevart hemmelighet.