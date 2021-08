Etter ti år åpnet han opp om skammen etter terroren. Nå mener han kampen mot høyreekstremismen så vidt begynt.

– Det var en del undertrykte følelser som jeg fikk utløp for, sier Utøya-overlevende Lars Fjærli Hjetland om da han brøt tausheten om 22. juli. Han mener arbeidet mot høyreekstremismen for alvor starter nå.

Lars Fjærli Hjetland er Utøya-overlevende. I sommer snakket han for første gang offentlig om skammen over måten han overlevde på.

– Jeg håper vi fortsetter å snakke om 22. juli slik vi har begynt å gjøre i år.

To uker etter tiårsmarkeringen til terroren 22. juli ser Utøya-overlevende Lars Fjærli Hjetland tilbake på markeringen som et vendepunkt. Aftenposten møter 31-åringen på Rådhuset i Jessheim, der han nå er kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet.