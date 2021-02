Mary Wilson fra «The Supremes» er død

Den amerikanske sangeren Mary Wilson, originalmedlem i Motown-gruppen «The Supremes», er død, 76 år gammel.

«The Supremes»-sanger Mary Wilson er død, 76 år gammel. Her fra da hun sang USAs nasjonalsang før en baseballkamp i Detroit for drøyt to år siden. Foto: Carlos Osorio / AP / NTB

NTB-AP

Nå nettopp

Wilson døde mandag kveld i sitt eget hjem i Las Vegas, opplyser plateselskapet.

Sammen med Diana Ross og Florence Ballard utgjorde hun originalbesetningen i gruppen «The Supremes», som slo gjennom for alvor på starten av 1960-tallet.

De ble en av de største Motown-suksessene, med 12 singler som toppet hitlistene. Blant de største hitene er «Stop in the Name of Love» og «Baby Love».

Gruppen ble oppløst i 1977.