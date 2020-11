Nasjonalmuseet er ytterligere forsinket – åpner ikke før i 2022

Nå ber Statsbygg om 50 millioner ekstra for å dekke utgifter knyttet til forsinkelsen.

Det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen i Oslo er ytterligere forsinket. Åpning blir ikke før i 2022. Foto: Dan P. Neegaard

20. nov. 2020 09:02 Sist oppdatert nå nettopp

Åpningen av det nye Nasjonalmuseet må utsettes til 2022. Det skriver museet i en pressemelding. Museet skulle opprinnelig åpnet høsten 2020. Det er ikke første gang åpningen er forsinket.

Det er forsinkelser i byggeprosjektet som gjør at prosjektet nå er forsinket. Effekten av koronaviruset kombinert med forsinkelser i leveranser og montering av sikkerhetsdører, gjør at Statsbyggs ferdigstillelse av det nye Nasjonalmuseet har tatt lengre tid enn planlagt.

– Det nye Nasjonalmuseet er et komplekst bygg med strenge krav til sikkerhet, temperatur og klima. Byggearbeidene er ferdige, men det gjenstår fortsatt noe testing og feilretting, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.

Nasjonalmuseets direktør Karin Hindsbo forteller at forsinkelsene gjør at museet ennå ikke har kunne ta i bruk utstillingslokaler, verksteder og magasiner.

– Det er selvsagt leit. Vi ser også at det på grunn av covid-19 er knyttet en del usikkerhet til museets monteringsjobb, men vi skal gjøre alt hva vi kan for å klargjøre museet på en trygg og effektiv måte når byggeprosjektet blir ferdig. Forhåpentlig blir det ikke langt inn i 2022 at vi kan slå dørene opp for publikum, sier Hindsbo.

Fakta Nasjonalmuseet, Oslo Nasjonalmuseet er en sammenslutning av det tidligere Nasjonalgalleriet, Kunstindustrimuseet, Museet for samtidskunst og Arkitekturmuseet.

Nytt bygg ble vedtatt av regjeringen i 2013. Da med et budsjett på 5,3 milliarder kroner. Nå er budsjettrammen 6,15 milliarder kroner.

Bygget skulle stå klart i 2020.

Åpningen er utsatt flere ganger. Det skal etter planen åpne i 2022.

Det nye Nasjonalmuseet er 54.600 kvadratmeter stort. Bygget er tegnet av Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten.

Byggherre: Statsbygg.

Antall involverte i byggeprosjektet: Opp mot 1000 ansatte. Vis mer

Slik fremstår for tiden det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen i november 2020. Med nye forsinkelser er det over et år til museet åpner. Foto: Dan P. Neegaard

Ber om 50 millioner

I november 2019 meldte Statsbygg at åpningen utsettes til 2021. Årsaken til forsinkelsen den gang var at to kritiske leveranser til Statsbygg var forsinket. Leveransene var knyttet til teknisk anlegg og nødvendige sikkerhetsdører. Forsinkelsen gjorde prosjektet 150 millioner kroner dyrere.

Nå ber Statsbygg om 50 millioner ekstra for å dekke utgifter knyttet til den nye forsinkelsen, ifølge et brev Aftenposten har fått innsyn i.

Brevet er sendt fra Kulturdepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Disse pengene løses ut som såkalt «usikkerhetsavsetning» – en ekstra pengepott man kan hente ut ved uforutsette hendelser. Summen må godkjennes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Statsbygg ønsker mer penger for å dekke ekstra utgifter. Foto: Dan P. Neegaard

Den totale kostnadsrammen for det nye museet er på drøyt 6,15 milliarder kroner. Statsbygg tror prosjektet vil kunne ferdigstilles innenfor denne summen, kommer det frem i brevet.

