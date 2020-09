Netflix- sjefen: Hjemmekontor har negative effekter

Netflix’ toppsjef Reed Hastings ser ingen positive effekter av hjemmekontor.

Reed Hastings, grunnlegger og toppsjef i Netflix. Ernesto S. Ruscio / Getty Images Europe

7. sep. 2020 22:14 Sist oppdatert nå nettopp

Hastings mener at det er vanskeligere å diskutere ideer når folk arbeider hjemmefra, ifølge BBC.

Dette er mannen som sendte sine 8600 ansatte hjem med beskjed om ikke å returnere til kontoret før de kan vaksineres med en godkjent koronavaksine.

Til The Wall Street Journal sa Hastings, som både er grunnlegger og administrerende direktør i Netflix, at han ikke ser noen positive sider ved at staben arbeider hjemmefra, og at ikke å kunne møtes i virkeligheten, spesielt internasjonalt, bare er negativt.

Samtidig spådde Hastings at de fleste kommer til å fortsette å arbeide hjemmefra en dag i uken selv etter at pandemien er over.

Netflix brukes av 200 millioner husstander over hele verden og har gjenopptatt produksjon av serier, dokumentarer og filmer. Nå håper Hastings at sikker koronatesting skal gjøre at Netflix kan normalisere sin produksjon i løpet av høsten.

Kampanje for å få folk tilbake til kontoret

I Storbritannia oppfordres nå folk til å vende tilbake til kontoret gjennom en kampanje som skal forsikre arbeidstagerne om at smitteverntiltak igjen gjør det trygt å komme tilbake på jobben. Næringslivet frykter spøkelsesbyer og er redde for hvordan det skal gå med handelen i byene hvis ikke folk vender tilbake på jobb. Arbeidstagere frykter på sin side at de skal tvinges tilbake til kontorbyggene, og at business skal gå foran trygghet for folks helse.

Like god produktivitet på hjemmekontor

Forskning gjort ved universitetene i Cardiff og Southampton, som involverte tusenvis av mennesker mellom april og juni, viser at produktiviteten har vært like god eller bedre ved arbeid hjemmefra, og at ni av ti ønsker å fortsette med hjemmekontor.

Trenden bekreftes i en norsk undersøkelse blant Abelias 200 største medlemsbedrifter. 83 prosent av respondentene svarer at de opplever at produktiviteten har vært like god eller bedre ved arbeid hjemmefra. 65 prosent opplyser at de i større grad enn tidligere vil tilby hjemmekontorløsninger, men i hovedsak som fleksible ordninger hvor noe av arbeidet skal foregå på kontoret og noe hjemmefra.

Samfunnsforskere, ledere og arbeidslivseksperter har begynt å se på hvilke varige samfunnsendringer som kommer ut av koronakrisen.

Måten vi organiserer arbeidshverdagen på, er et tema som opptar mange. Flere spår at det vil bli mer bruk av hjemmekontor etter koronakrisen.