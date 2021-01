Musikkguide: Fem norske metalplater du bør sjekke ut

Noen skriver store synthintroer. Andre formulerer kjærlighetsbrev til dongerivester og lunkent øl. Dette er god metal fra 2020.

Oslo-bandet Fight the Fight er aktuelle med sitt andre album, «Deliverance». Anine Desire

Nå nettopp

Kvelertak og The Good The Bad and The Zugly har nok gitt ut landets to beste rockeplater i 2020, men det bobler i mørke metalkroker bak og under dem.

Mens den eldre garde av metal-legender fikk nyte rampelyset i NRK-dokumentaren Helvete, sørget disse fem platene for at 2020 ble et sterkt år for ny, hard norsk musikk.