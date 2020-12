Kulturaktører reagerer på Aftenposten-avsløring: – Man velger én næring foran en annen

Da regjeringen åpnet grensene for utenlandske arbeidere, gikk det utover kulturlivet. Nå er de rasende over at regjeringen har lyttet til Norsk Industri og ikke til dem.

I høst ble det avholdt konserter med nøye smittevern og makskapasitet på 200. Da smittesituasjonen ble verre, ble reglene strammet inn. Heiko Junge

10. des. 2020 22:22 Sist oppdatert 16 minutter siden

– Det er helt forkastelig at regjeringen har overkjørt de faglige rådene. Samtidig er de fullstendig klar over hvor mye kulturlivet har blødd i denne krisen.

Det sier Hans Ole Rian, leder i kunstnerorganisasjonen Creo. Flere kulturaktører reagerer i etterkant av Aftenpostens avsløring onsdag. Der kommer det frem hva som skjedde da regjeringen åpnet grensene og ga utenlandske arbeidere fritak fra karantene i ti dager. Etter dette skjøt importsmitten til værs.