Vil åpne opp Nasjonalgalleriet fra Tullinløkka

Sparebankstiftelsen DNB og Nasjonalmuseet vil pusse opp Nasjonalgalleriet. Prislapp: Minst 360 millioner kroner.

12 minutter siden

– Hovedmålet for rehabiliteringen er å åpne, utvikle og verne Nasjonalgalleriet, sier Martin Eia-Revheim. Han er prosjektleder i Sparebankstiftelsen DNB.

Nasjonalgalleriet har vært stengt siden januar 2019. I regjeringserklæringen står det at bygget fortsatt skal brukes til kunstformål. Et av målene har vært å bevare Nasjonalgalleriet som kunstgalleri tilknyttet Nasjonalmuseet. En forutsetning har vært at det ikke påløper store kostnader til rehabilitering.