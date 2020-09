5 kulturtips for helgen: «Spennende stjernekamp, sensuelt drama og fengende feelgood»

Fem håndplukkede tips om hva du kan se, lese og høre akkurat nå.

«Selv om Star Wars er et superkommersielt produkt, gleder jeg meg likevel til et nytt eventyr i dette populært universet. Helten i The Mandalorian vandrer rundt i et annet politisk klima enn Han Solo og Leia. Våre rebelske helter fra de eldste filmene sliter med å kontrollere galaksen. Verden er lovløs, og det er alle mot alle, skriver vår anmelder May Synnøve Rogne. Hun mener dette er et morsomt gjensyn med Star Wars-universet, men ikke uten skjønnhetsfeil.