Minaj må betale Chapman etter låtkopiering

Tracy Chapman kan vente seg et millionbeløp fra musikk-kollegaen Nicki Minaj.

Nicki Minaj (t.v.) må punge ut millionbeløp til sin artistkollega Tracy Chapman. Foto: AP/NTB

NTB

11 minutter siden

Den amerikanske artisten Nicki Minaj må betale sangeren og låtskriveren Tracy Chapman 450 000 dollar – noe som tilsvarer et beløp på nesten 4 millioner norske kroner.

Det hele handler om at Minaj har brukt Tracy Chapman-materiale i låten «Sorry», melder Variety.

Det var i 2018 at søksmålet kom fra Chapman – som da anklaget Minaj for brudd på opphavsretten og for å ha tatt for seg av låten «Baby Can I Hold You» fra 1988.

«Sorry» var tenkt inkludert på Minaj-platen «Queen», men dette ble ikke godkjent av Chapman. Likevel slapp Minaj låten som singel – selv om halvparten av teksten består av Tracy Chapmans originaltekst – og melodien er den samme som i «Baby Can I Hold You».

Men nå må altså artisten punge ut til sin artistkollega – og summen på 450 000 dollar skal betales i forlikspenger, skriver TT.