Filmanmeldelse: Sjangerhybrid uten mål og mening

Slaveriet i sørstatene gjenoppstår på overraskende måter i denne mislykkede sjangerhybriden.

Kjetil Lismoen

Nå nettopp

Jeg må innrømme at jeg ble pirret av forhåndsomtalen av denne filmen. En moderne og uortodoks skildring av slaveriet er ikke hverdagskost i Hollywood.

Filmskaperne understreker at filmen er et tilskudd til «samtalen» om slaveriets røtter og rasismen i dagens USA. Denne leksen må visst også vi kritikere lære, gang på gang: Aldri la deg målbinde av forhåndsomtale. For denne filmen er en eneste tom posering. Den gir inntrykk av å ville si noe presserende og viktig om slaveriet og rasismen. Men filmskaperne er ikke i stand til å tilføre rollefigurene noe som ligner overbevisende, indre liv.