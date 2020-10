«Vikla inn i blått»: En finsnekret Dylan-konsert

«Jeg har ikke mye budskap, jeg gjør bare greia mi,» sier Bob Dylan i et gammelt videoklipp.

«Jeg er ikke noen folkesanger, men det skjønner ikke du!» sier Bob Dylan i et annet klipp i innledningen av Vikla inn i blått. Han må være et mareritt å intervjue. Det Norske Teatrets nye husregissør Eirik Stubø har finsnekret en Dylan-konsert som både ivaretar Dylans egenart, gir den et ekte teaterformat og et selvstendig uttrykk – denne gang på nynorsk.

Tom Roger Aadlands rike gjendiktning av de rundt 25 sangene er et kapittel for seg, og med 39 album og mer enn 600 sanger å velge fra, må det ha vært noen tunge valg. Dessuten har Stubø håndplukket musikerne, blant dem saksofonisten Espen Reinertsen som spiller slik Dylan synger.