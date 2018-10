Jeg vet ikke om det er bra med all denne åpenheten om sorg og psyke. Eller kanskje Else Kåss Furuseth skulle ha vært enda mer åpen i sin bok Else går til psykolog?

Boken er et redigert opptak av terapisamtaler mellom komikeren og psykologen i perioden 2015–2017. Teksten er satt opp som et skuespill med replikker mellom samtalepartnerne og lydhenvisninger i parentes på denne måten: (snufser), (skurrer).