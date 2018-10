Falkevik er en ny norsk trio som opererer i krysningspunktet mellom skandinavisk jazztradisjon og moderne pop. Mange har prøvd sjangerblanding av denne typen opp gjennom musikkhistorien, med varierende grad av hell.

Enten blir det for lite jazz og for mye pop, eller motsatt. Falkevik har derimot klart å finne en balansegang og et uttrykk som burde være av interesse både for popfans og jazzkatter.