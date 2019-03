Anmeldelse: «Ingenting» er godt, men grotesk teater

Scenen er som en boksearena med fire vakttårn rundt – de assosierer til konsentrasjonsleir. 13 år gamle Pierre Anthon får en åpenbaring første skoledag i tiende klasse. Han marsjerer ut av skolen, klatrer opp i et plommetre (vakttårn) og preker derfra med fanatisk overbevisning om at «ingenting betyr noe».

Livet er meningsløst og bare en evig gjentagelse av seg selv. Det er bortkastet å gå på skole, bortkastet å lære noe. Ingenting har betydning, fremtiden er en illusjon, undergangen er nær. Tidspunktet for denne premieren kunne ikke vært mer relevant og tidsriktig: Skolestreik-aksjoner for miljøet foregår i disse dager over hele Europa.