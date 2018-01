Kunsthøyskolen er blitt varslet om flere lærere

På Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) kommer det nå frem flere påstander om ukultur og seksuell trakassering.

Det kjenner Aftenposten til gjennom samtaler med en rekke kilder som går på eller har gått på KHiO. De ønsker å være anonyme, men forteller om en kritikkverdige forhold ved skolen.

Fredag forrige uke meldte høyskole- og universitetsavisen Khrono at Kunnskapsdepartementet er blitt varslet om flere tilfeller av seksuell trakassering fra en ansatt mot studenter ved Kunsthøgskolen i Oslo. Det skal ha foregått over flere år.

Aftenposten har fått innsyn i et brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) til KHiO i denne saken.

Der kommer blant annet dette frem:

Ifølge varslerne, som vil være anonyme, skal en ansatt over lang tid ha trakassert studenter.

Kunsthøgskolens ledelse ble innkalt til møte i Kunnskapsdepartementet 21. desember.

Høgskolen har fått frist til 12. januar 2018 med å redegjøre for Kunnskapsdepartementet om hvordan saken blir fulgt opp.

Det er varslet om flere lærere

Aftenposten får bekreftet fra flere kilder uavhengige av hverandre at det er spesielt mange tilfeller som knytter seg til én bestemt lærer, som NRK også har omtalt.

Aftenposten kjenner også til andre lærere som det er varslet om. Blant annet har Aftenposten sett en konkret, skriftlig klage fra 2015.

Fem saker

Rektor Jørn Mortensen forteller at det ikke har vært noen suspensjoner eller oppsigelser ved skolen siden 2015, da han tok over som rektor. I samme periode har det vært fem varsler og fem disiplinærsaker ved skolen, der konsekvensene ved disiplinærsakene har vært muntlig eller skriftlig advarsel, opplyser Mortensen.

Disiplinærsakene er ikke de samme fem som varslene, forklarer Mortsensen – ledelsen kan selv ta initiativ til disiplinærsaker.

Rektoren vil ikke kommentere alvorlighetsgraden i sakene, men sier det ikke har vært oppsigelser eller suspensjoner siden han tok over som rektor.

På fredag skal KHiO levere et svar til departementet, men rektor Jørn Mortensen kan ikke fortelle mer om innholdet onsdag.

– Det vi er bedt om å gi svar på, er konkret håndtering av denne saken og en handlingsplan som vi annonserte 14. desember. Det vil også knytte seg til det videre arbeidet, sier Mortensen.

Nøyaktig hva det videre arbeidet vil gå ut på, kan ikke Mortensen fortelle om nå.

I november skrev Aftenposten om at Kunsthøgskolen i Oslo over lengre tid har motatt klager fra elever om uønsket seksuell oppmerksomhet fra lærere.

– Jeg er forberedt på at det kommer mer informasjon om flere saker og flere personer i kjølvannet av det som skjer nå, sier Mortensen, som understreker at omfanget og alvorlighetsgraden av varslene som kom gjennom KD, var rystende informasjon.

Fakta: Jørn Mortensen: Rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), Jørn Mortensen har vært ansatt ved KHIO i seks og et halvt år, og vært rektor siden 2015. Han er ansvarlig for i alt seks avdelinger: Teaterhøgskolen, Kunstakademiet, Design, Kunst og Håndverk, Operahøgskolen og Dans.

– Vi ser svært alvorlig på saken

Ekspedisjonssjef Toril Johansson i Kunnskapsdepartementet skriver følgende i en e-post til Aftenposten.

– Vi er blitt varslet om flere tilfeller av seksuell trakassering som skal ha foregått over en lengre periode. Vi ser svært alvorlig på saken. Så raskt vi ble varslet, tok vi kontakt med høyskolen for å sikre at sakene blir fulgt opp skikkelig, skriver Johansson.

Aftenposten har spurt KD om hvor mange saker det dreier seg om, men Johansson vil ikke gå nærmere i detalj.

Varslingsrutinene kritiseres

En tidligere student ved KHiO, som Aftenposten kjenner identiteten til, hevder at varslingsrutinene ved skolen har vært mangelfulle. Vedkommende forteller om en opplevelse av å ikke ha noen å kunne gå til ved skolen. Dersom det ble varslet, kom det ingen synlige konsekvenser eller oppfølging, hevder den tidligere studenten.

– Det kjenner jeg ikke igjen. Det har vært varslingsrutiner i hele perioden jeg har vært ved skolen. Men om de har vært godt nok kjent, er et annet spørsmål. Nå skal vi, som del av handlingsplan for trygt studie- og arbeidsmiljø, se på disse varslingsrutinene og i hvilken grad de har vært hensiktsmessige, sier Mortensen.

I retningslinjene, som ble revidert i 2015, er også «doble relasjoner» omtalt. Det innebærer blant annet seksuelle relasjoner mellom lærer og student.

– Våre retningslinjer sier at relasjoner mellom student og lærer ikke bør forekomme, og dersom det forekommer så skal det orienteres om til nærmeste leder. Det betyr at det ikke nødvendigvis går opp til meg, sier Mortensen.

KD har bedt om at skolen vurderer politianmeldelse av forhold som kan være straffbare.