Det er gode tider for sminke- og kostymeansvarlige i britisk TV-bransje, selv om Downton Abbey har pakket ned mansjettknappene. The Crown flanerer velkledd gjennom tiår av Dronning Elizabeths regjeringstid, Peaky Blinders-gangsterne kler seg stadig flottere, og The Last Kingdom fortsetter kampen for å få viking chic inn i verdens moteuker.

Og nå sørger Britannia alene for at britene ikke trenger å være redde for Brexit, for her er det nok jobb sminke, stygge arr og romerske uniformer til å holde halve øya i arbeid i årene fremover.

Serie på tungt budsjett

Britannia er altså historisk drama av tyngst budsjetterte sort. 90 år etter at hissige druider hindret Julius Cæsar fra å invadere De britiske øyene, banker den romerske hæren nok en gang på døren. Serien starter i år 43, og romerne møter en broket, men meget kampvillig forsamling av hissige keltere, tatoverte stammer, sinte hekser og druideprester med hang til dimensjonsåpnende rus.

Romernes hovedmotstander er Kong Pellinor, en torturglad konge som spytter på romerne som om han var på Monty Python-audition. Hans diplomatiske, velsminkede datter Kerra prøver på sin side å snakke med romerne, mens den arge dronningen Antedia står mellom og prøver å profittere på krigskaoset.

Fryktelig lite subtil

Britannia er skrevet av Jez Butterworth, og selv om han har levert manus til Black Mass og Spectre, skinner suksessen som teatermann gjennom. Anslaget og det dramaturgiske oppsettet er rett-på og godt håndverk, men dialogene bærer preg av at de skal høres fra første til siste rad.

Alle understreker hva de mener og griper hverandre hardt og teatralsk i ansiktet, puster tungt med åpen munn mens kameralinsen zoomer inn på et torturert/misformet/trollbundet/ruset (stryk det som ikke passer) ansikt.

Til å være en serie som beveger seg svevende mellom historie, rus, fiksjon og åndenes verden, er Britannia fryktelig lite subtil.

Griper som god såpeopera

All insisteringen og overtydeligheten til tross, Britannia klarer i løpet av noen episoder å fange, slik en godt skrevet såpeopera fenger utpå ettermiddagen. Konfliktene er høylytte, figurene storslått overdrevne, og et nytt liv står på spill annethvert minutt.

Tenk deg Ken Follett-romaner med demoner, Falcon Crest med henrettelser eller Game of Thrones på en lang syrecocktail? Et sted i det bermudiske triangelet mellom der finner du første sesong av Britannia.

Med Game of Thrones som en av 2000-tallets mest lukrative franchiser, er det forståelig at Sky går for denne høyoktansblandingen av historie og fantasy.

Britannia pakkes inn som et liksom-politisk spill om landområder og etablerer allianser, hovedfiender og avstikkere, men har en lang vei å gå for å nærme seg det altoppslukende universet Game of Thrones har skapt. Men på sitt eget, kitschy vis er det heldigvis også ganske så underholdende på veien.