NRK angrer: Forlenger distriktssendingene på TV

NRKs distriktssendinger har vært gjenstand for krass kritikk den siste tiden, etter at de kuttet ned på lengden og erstattet populære Norge i dag med talkshowet Norge Nå.

De gamle distriktssendingene før Dagsrevyen ble kuttet fra 15 til 5 minutter. I tillegg kom en oppdatering på fem minutter kl. 20.55 og 22.55.

De lengre sendingene starter på NRK 29. januar.

Nå snur NRK og dobler lengden på distriktsnyhetene før Dagsrevyen til ti minutter, skriver NRK i en pressemelding.

– For en del av vårt trofaste publikum er disse sendingene det aller viktigste i deres mediehverdag. Vi har rett og slett undervurdert den enormt sterke relasjonen de har til TV-nyhetene fra sitt distrikt. Det har vi nå tatt innover oss. Derfor forlenger vi distriktssendingen i forkant av Dagsrevyen, sier Gynnild-Johnsen.

«En forbannet vits»

Kritikken mot omleggingen kom fra både folkedypet og Stortinget. Kringkastingsrådet hadde mottatt 236 klager på omleggingen tirsdag, ifølge NTB.

Kulturminister Trine Skei Grande (V) ba mandag NRK om å redegjøre for arbeidet med distriktssendingene. Onsdag var hun raskt ute med å reagere på at statskanalen snur.

Bra. NRK endrer sendeskjemaet og gir likevel plass til lengre distriktssendinger før Dagsrevyen. Det er jeg glad for, dette er viktig for distriktstilbudet https://t.co/yK3LzmSuVh — Trine Skei Grande (@Trinesg) January 24, 2018

Til Medier24 uttrykker også kulturministeren sin glede med at distrikssendinene utvides igjen:

– Jeg håper folk der ute er fornøyde med det – og at man slår ring rundt distriktskontorene sine, som gjør en så viktig jobb av nyhetsformildinga til NRK. Heia allmennkringkasteren vår, sier hun til Medier 24.

Mediepolitisk talsperson i Senterpartiet, Åslaug Sem-Jacobsen, er blant dem som har reagert på det opprinnelige kuttet:

– Tilbudet blir ikke bare direkte svekket. Disse endringene bidrar til å undergrave den støtten og tilliten som NRK har opparbeidet seg, både i befolkningen og på Løvebakken. Det er ikke rart at folk reagerer, fastslår Åslaug Sem-Jacobsen, mediepolitisk talskvinne i Senterpartiet, sa hun Aftenposten tidligere denne måneden.

I et innlegg på Facebook kalte privatpersonen Gisle Halvorsen omleggingen «en forbannet vits». Det innlegget er delt over 8000 ganger.

Nordnytt etter omleggingen. En forbannet vits! For meg og garantert mange med meg var Nordnytt kl 1845 et høydepunkt på... Posted by Gisle Halvorsen on Tuesday, January 9, 2018

Utvikler tilbudet fortsatt.

I pressemeldingen skriver NRK at de vil fortsette å utvikle distriktstilbudet sitt.

– NRKs oppdrag er å nå hele befolkningen med distriktsnyheter. Hensikten med omleggingen har vært å styrke det totale tilbudet vårt til publikum ved å dreie noe av innsatsen over på nett og mobil, som er de viktigste plattformene for nyheter for en stadig større del av befolkningen, sier distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen.