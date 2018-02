Når du blir invitert til et arrangement på Facebook som:

Heter «Eminem Oslo».

Har tusenvis av påmeldte.

Har flere av dine venner på gjestelisten.

Da er det ikke enkelt å se at det faktisk er et uoffisielt arrangement.

På disse sidene er det også lenker til sider der du kan kjøpe billetter til konsertene. Av og til fører de deg til den offisielle billettselgeren, men du kan også ende på sider som Viagogo.

Sidene ser veldig like ut, men som Aftenposten tidligere har omtalt, er Viagogo en aktør som blant annet selger musikalbilletter til skyhøye priser.

Kaller seg «billettsøkemotor»

De uoffisielle arrangementene blir ofte laget av egne sider der det er sparsomt med kontaktinformasjon og andre opplysninger om hvem som står bak.

De lager hundrevis av arrangementer for konserter med store artister. Eminem, Justin Timberlake, Britney Spears, U2 og Paul Simon er alle representert, og alle arrangementene ser offisielle ut.

Noen av dem har flere tusen påmeldte.

Én av disse sidene heter «EU Concerts Live». Gjennom Messenger svarer sideadministratoren at de er en billettsøkemotor som leter etter tilgjengelige billetter. Han kaller seg Alex og forteller at de ikke er et selskap. De er privatpersoner som vil lage store arrangementer og guider for musikkinteresserte.

Han blir informert av Aftenposten om at Viagogo er et selskap som selger billetter til overpris. Da svarer han raskt at de vil endre sidene til de offisielle salgskanalene til konsertarrangører.

Og på det uoffisielle arrangementet for sommerens utsolgte Eminem-konsert blir faktisk lenken endret kort tid etter – nå leder den direkte til Ticketmasters sider, ikke Viagogo.

Aftenposten har prøvd å få kontakt med Viagogo flere ganger uten hell. De er informert om at denne saken blir publisert gjennom pressemailen deres.

– Vanskelig å ta dem på noe

– Folk er dessverre ganske ukritiske. Som privatperson kan jeg forstå at man ikke tenker over det, men du går glipp av relevant informasjon og kan bli møtt av sider som Viagogo, sier Elise Eriksen Løssfelt, PR- og markedssjef hos konsertarrangøren Live Nation, som er en av landets største.

De opplever ofte at folk tar kontakt med dem når de har kjøpt dyre billetter og ikke slipper inn.

– Vi rapporterer til Facebook, men hvem som helst kan lage arrangementer der.

Konsertarrangøren Live Nation har også prøvd å ta kontakt med flere uoffisielle arrangører selv, men det er vanskelig når det dukker opp nye sider hele tiden med begrenset kontaktinfo.

Ticketmaster, selskapet som står for det offisielle billettsalget på en stor del av de store konsertene også i Norge, kjenner til også til problemet. Men det er lite de kan gjøre.

– Det ser ut som et offisielt Facebook-arrangement, og nettsidene er laget for å ligne på våre, sier Kristian Seljeset, daglig leder for Ticketmaster i Norge.

Slik kan publikum enkelt tro at de faktisk besøker offisielle sider.

– Det som kan skje, er at de betaler for mye eller får «falske» billetter, altså at den samme billetten selges til flere personer. Da er det bare den første som slipper inn, sier Kristian Seljeset, daglig leder for Ticketmaster i Norge.

Ticketmaster har flere tiltak for å unngå svartebørssalg – som at du maks kan kjøpe seks billetter hver, og at alle må bevise at de ikke er roboter som kjøper store mengder billetter.

– Likevel, om 15 personer kjøper seks billetter hver til svartebørsen, blir det en del billetter etter hvert, sier Seljeset.

Forbrukertilsynet regulerer ikke privatpersoner

Det sider som «EU Concerts Live» og «Europe Top Events» gjør, er likevel ikke ulovlig, forteller Forbrukertilsynets juridiske direktør, Frode Elton Haug.

– Men dersom det er et firma som egentlig står bak disse arrangementene og målet deres er å selge svartebørsbilletter, da kan det være skjult markedsføring, forklarer Haug.

Dersom «EU Concerts Live» faktisk er privatpersoner, er det ikke noe Forbrukertilsynet kunne gjort med saken om de skulle ønske det.

Svartebørsloven vi har i Norge gjelder ikke bare selskaper som videreselger billetter, men Forbrukertilsynet kan ikke gripe inn mot privatpersoner.

Aftenposten har kontaktet Facebooks norske PR-byrå, Slaeger, for å spørre hvordan uoffisielle konsertarrangementer reguleres. Vi har ikke fått et svar fra Facebook selv, men PR-byrået viser til hjelpesidene til Facebook. Der står det noe informasjon om offisielle arrangementer.

Der står også en liste over hvilke offisielle billettleverandører som støtter de offisielle Facebook-arrangementene (se faktaboks).