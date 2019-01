150-årsjubileet for Gustav Vigeland fødsel skal markers både nasjonalt og lokalt. I Vigeland-museet på Frogner blir det en større utstilling med den yngre Vigeland. Han var i sine unge år mye i Paris, og lot seg inspirere av den franske mesteren Auguste Rodin og flere andre franske billedhuggere. I jubileumsutstillingen Gustav Vigeland og hans franske samtidige er hovedpoenget å vise hvordan Vigeland virket i sin samtid.

Direktør Jarle Strømodden håper på fornyet interesse for Vigeland, og satser på at de mange som jevnlig besøker Vigelandsparken også tar turen innom museet. Ambisjonen er også å få vist Vigeland i Paris, London og New York etter jubileumsåret.