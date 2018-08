Netflix er den strømmetjenesten som har satset bevisst på film via egenproduksjoner og oppkjøp. Kanaler som Viaplay og CMore gir deg også tilgang på et hav av filmer.

Vi har tatt et dypdykk og funnet frem både nye filmer og noen vi har anbefalt tidligere som du kanskje har gått glipp av. Det er ikke for sent, og arkivene til strømmetjenestene er dype.