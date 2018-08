Hvordan i all verden kunne demokratene tape et amerikansk presidentvalg når motkandidaten het Donald Trump?

Dette spørsmålet har ridd både partitopper og velgere som en mare helt siden den sjokkerende valgnatten i november 2016. På tross av at Hillary Clinton var en omstridt og til dels mislikt politiker, var det få som fryktet at demokratenes kandidat ville tape for en bøllete TV-kjendis og milliardær helt blottet for politisk erfaring.