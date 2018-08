Kritikken i trappen på Kunsthøgskolen er fjernet

Studenter og ansatte ble onsdag varslet i en fellesmail om at teksten i trappen skal fjernes. Atle Faye, kommunikasjonssjef ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), bekrefter samme ettermiddag overfor Aftenposten at teksten er fjernet.

– Den er fjernet i anledning morgendagens semesteråpning. Trappen blir spylt og rengjort som sitteplasser framfor en scene som nå rigges opp, sier Faye.

Han har ingen ytterligere kommentarer om temaet.

Tirsdag skrev Aftenposten om den flengende kritikken som møtte studenter og ansatte ved Kunsthøgskolen i Oslo i skoletrappen mandag morgen, første dag etter ferien. Med papirbokstaver hadde noen kritisert Kunsthøgskolen i Oslo.

Kritisere skolen på flere punkter

«Velkommen til en institusjon der varslene hoper seg opp», var noe av det som sto skrevet på engelsk. Teksten kritiserte blant annet skolens håndtering av varslene om seksuell trakassering fjor og i år. KHiO mottok i 2017 flere varsler om seksuell trakassering.

I trappen står det også at studenter og fakulteter i stor grad er hvite, og at studenter som ikke er fra Skandinavia, har små muligheter til å komme inn på skolen. Det står også at skolen ikke har nok fokus på antirasistiske perspektiver.

Det er ukjent hvem som har laget teksten, men flere av studentene Aftenposten snakket med mener trappeteksten «satte ord på det alle har tenkt».

– Reiser interessante diskusjoner

I et innlegg på skolens Facebook-side skriver KHiO-rektor Jørn Mortensen at flere av påstandene i teksten er interessante å diskutere.

«Rekrutterer skolen for homogent? Har referanser, repertoar og pensum i tilstrekkelig grad tatt inn over seg den post-koloniale situasjonen? Er vi blinde for maktstrukturer? Jeg mener noen av påstandene treffer bedre enn andre. Noen treffer ikke. Det er for eksempel tatt inn 50 ikke-skandinavisk talende studenter denne høsten.»

Videre skriver han at det skal være rom for meningsbrytning på KHiO, og at erklæringen derfor vil bli dokumentert og brukt som utgangspunkt for diskusjoner i tiden som kommer.

«Ikke minst som en del av Handlingsplanen for et trygt studie- og arbeidsmiljø», skriver Mortensen.