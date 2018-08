Ozark sesong 2: Politikk og narko i frustrerende sesong

Denne andre runden av Netflix-serien Ozark er frustrende å se på. Samtidig som den oppleves som å stikke hodet ned i en bøtte av bare dritt og null oksygen, byr serien på intenst god familiedramatikk og noen av de bedre kvinnerollene et moderne mørkt drama har gitt oss.

Første sesong av Ozark fulgte finansrådgiver Marty Byrde med familie fra et romslig liv i storbyen til hvitvasking, paranoia og sinte heroinbønder på den amerikanske landsbygden. Marty rømte fra et meksikansk narkokartell il Lake Ozark-området i Missouri, men fant bare mer kriminalitet og millioner av dollar som måtte leveres til rens, og sesong 2 starter midt i kaoset. Kartellets advokat bruker bare tyve minutter på å fortelle Marty og seerene hva som står på spill: «They'll kill your children. They'll gut your fucking wife. Do you want me to tell you what they'll do to you?»