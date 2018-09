Et album fylt med engasjerte pekefingre fra Jon Olav

Høsten har senket seg over landet, og kakaoflekker begynner å samle seg på min skrivepult. Et perfekt tidspunkt for musikk med litt tankefullt innhold, noe den unge popsangeren Jon Olav (som ikke må forveksles med bergenske John Olav Nilsen) disker opp med på sitt debutalbum.

23-åringen fra Sunnmøre har allerede fått mye oppmerksomhet for låten «Hei Erna», som ble en hit med flere hundre tusen avspillinger i den digitale sfære. Politikk engasjerer. Ung Poesi slippes uten reklamering på Facebook, naturligvis.