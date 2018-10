Salman Rushdies roman «Sataniske vers» ble utgitt i 1988. Den norske utgiveren av boken, forlagssjef William Nygaard, ble i 1993 forsøkt drept i Oslo. 25 år etter attentatforsøket er flere personer siktet i saken.

– En seier for ytringsfriheten, sier nestleder i norske PEN Kjersti Løken Stavrum om siktelsen.

Det har vært stor strid rundt Rushdies roman siden den første utgivelsen i 1988.

Her er punktene som forklarer hvorfor.

Henviser til muslimsk legende

«Sataniske vers» er en roman av den indisk-engelske forfatteren Salman Rushdie, utgitt i 1988. Navnet henviser til en muslimsk legende om at profeten Muhammed i et svakt øyeblikk skal ha åpnet for andre guddommer enn Allah, for så å innse at han var blitt forledet av en falsk åpenbaring fra Djevelen.

Boken ble beskyldt for å være blasfemisk og utløste omfattende protester fra muslimsk hold.

Oppfordret til drap

14. februar 1989 oppfordret Irans leder ayatollah Ruhollah Khomeini muslimer til å drepe Rushdie og andre som hadde vært involvert i utgivelsen av boken.

Oppfordringen omtales som en «fatwa», det vil si en juridisk vurdering fra en islamsk rettslærd om hva som i en gitt sak er i overensstemmelse med islamsk lov.

Mange rettslærde har imidlertid bestridt dette og påpekt at en fatwa ikke i noen tilfelle er en dom som kan settes ut i live.

Drap i Japan – drapsforsøk i Norge

12. juli 1991 ble den japanske oversetteren av «Sataniske vers», Hitoshi Igarishi, stukket ned og drept.

11. oktober 1993 ble norske utgiveren av «Sataniske vers», forlagssjef William Nygaard i Aschehoug skutt og livstruende skadet utenfor sin bolig i Dagaliveien i Oslo.

1998 erklærte den iranske regjeringen at den ikke vil søke å få dødsdommen fullbyrdet.

Myndighetene i Teheran har imidlertid alltid hevdet at en fatwa ikke kan tilbakekalles når personen som utstedte den, er død.

Nye siktelser i Nygaard-saken

Tirsdag ble det kjent at flere personer er siktet for drapsforsøket på Nygaard, bare dager før saken ville ha blitt strafferettslig foreldet.

Flere personer er siktet av Kripos. Foruten siktelsene for attentatforsøk, er de også siktet for brudd på straffelovens paragraf 99 a om angrep på sentrale samfunnsinteresser.

