Poetikk – lære om diktekunsten – pleide å være en stolt sjanger. Tradisjonen ble grunnlagt av Aristoteles og har bølget frem og tilbake gjennom hele litteraturhistorien. Poetikken fikk et oppsving i Skandinavia senest på 1990-tallet, med toneangivende utgivelser av danske forfattere som Pia Tafdrup og Søren Ulrik Thomsen.

To nye bokserier knytter an til sjangeren: I USA har Yale University invitert forfattere til å reflektere over egen praksis under overskriften «Hvorfor jeg skriver».