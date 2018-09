«So here we are». Det kommer smygende allerede fra første tekststrofe av førstesporet «When I Let Go» – dette albumet lover å ikke etterlate deg uberørt.

Fay Wildhagens vokal i falsett får starte. Den er like nydelig som en husker. Følsom uten å være melankolsk, men med sårbarhet og en type uskyld som gjør at hun formidler sitt innerste uten påtatt innlevelse. Og Wildhagen gjør det i større skala denne gangen.