Konsertanmeldelse: Arif og Unge Ferrari imponerte i spektrum

Når Unge Ferrari og Arif først når Spektrum-nivå, drar de like så godt i gang et Gotham City-konsept Batman & Bane Ballin Tour. Det velter røyk utover publikum og flimrer i gatelykter på scenen før en tredimensjonal bro over til Gotham city åpenbarer seg på skjermen.

Rapduoen står på hver sin forhøyning på scenen, kledd som skurk og Batman, og stemmene harmonerer fint idet de fremfører «7» – til et publikum som allerede hopper til beaten.

Siv Dolmen

Det visuelle er kult nok

De har gjort det skarpt på hver sin kant. Arif hadde allerede holdt på noen år da HighEnd / Asfalt ga ham en spellemannspris i kategorien urban – hvordan nå den kategorien defineres – i 2015. Nå har tidligere Phil T. Rich, Arif Salum, blitt bare Arif – og såpass stor at han selger ut Spektrum sammen med kompisen Unge Ferrari som også holder til i pop/R&B/hiphop-landskapet. Sistnevnte heter forresten Stein Joar Haugen og er fra Hamar. Vestkyst-østkyst, by og land – forbrødring er lov uansett her. Unge Ferraris debutalbum Til Mine Venner ga ham et rykte som en norsk «R&B thug», og han er passende nok skurken i kveld, uten at de spiller noe videre på scenografien utover det. Men det visuelle er kult nok. To gigantiske avtrykk av ansiktene deres, som to statuer, flankerer scenen.

Siv Dolmen

Bragd å fylle lokalet

«Hologram» er neste låt ut med et samlet publikum som synger med på hvert ord over buldrende bass. De to artistene virker nesten satt ut av det hele: «Shit as, dette er så sykt, dere aner ikke». Men dette er Spektrum tross alt, og det er ingen liten bragd å fylle lokalet med et publikum som holder housepartystemningen oppe i to timer. Det skurrer litt med vokalen i «Hjerteløs», uten at noen bryr seg nevneverdig om det.

Det var Cher som først introduserte autotune med låten «Believe»; senere eksploderte vokalbruken i amerikansk hiphop for over et tiår siden. Arif og Unge Ferrari er blant dem som har omfavnet den her.

Uansett, det snubles litt i vers innimellom før Unge Ferrari gjør en nesten uventet rørende versjon av «Nummer én». Snakker om norsk R&B som fungerer.

Siv Dolmen

Allsangen fra salen når likevel et foreløpig toppnivå under «Sulten». Midtveis blir det et race gjennom låter med flere gjesteartister som hentes inn én etter én. Her mister de tidvis det solide grepet på publikum. Leslie Tay er innom, Philip Emilio og Seyem, blant andre. Tomine Harket høres knapt over et syngende hav av mennesker. Så til det store øyeblikket: Karpe Diem dukker opp.

Men det er likevel kun to hovedpersoner i kveld, og de mest forløsende øyeblikkene kommer når Unge Ferrari og Arif står sammen på scenen.

Under «Lianer» er det som om alle tar opp smarttelefonene samtidig. Det er jo et tegn.