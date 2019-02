Regissør Spike Lee viste umiddelbart hva han mente da Green Book vant prisen for årets beste film. Han reiste seg og gikk raskt bakerst i salen, før han returnerte til plassen sin og satt med ryggen til scenen under takketalen.

Lee var selv nominert som regissør for BlacKkKlansman, en film om en afroamerikansk detektiv som på 70-tallet skal infiltrere Ku Klux Klan. På den påfølgende pressekonferansen kom han med flere stikk til Green Book, og kalte avgjørelsen en dommertabbe. Da en BBC-journalist spurte om hva han syntes om filmen, svarte han med et «britisk» svar: «It wasn’t my cup of tea.»