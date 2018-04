Hendelsene i Börshuset i Stockholm følges med stor interesse verden over – et drama så fascinerende og stygt at ikke engang Shakespeare eller de mest kreative hos Netflix kunne ha drømt om å skape det.

Svenska Akademien er jo ikke bare Sveriges fremste nasjonalskatt, men en av vår tids mest respekterte kulturinstitusjoner, formyndere av den høyeste litterære utmerkelsen. Det som skjer der, det opprivende bråket mellom styremedlemmene, er et internasjonalt anliggende.

For spørsmålet er om De Aderton, forfatterne som styrer det hele, virkelig kan fortsette å dele ut Nobelprisen. Nå holder de på å miste omverdenens respekt etter skittkasting mot hverandre for åpen scene.

Fakta: Dette er saken: Svenska Akademien, institusjonen som blant annet deler ut Nobelprisen i litteratur, rakner i sømmene. Den siste uken har fem av de 18 medlemmene forlatt stolen sin. Før helgen reiste Klas Östergren, Peter Englund og Kjell Espmark. Torsdag gikk både Sara Danius og Katarina Frostenson. Katarina Frostenson er gift med Jean-Claude Arnault, en kjent kulturprofil i Sverige. I kjølvannet av #metoo kom flere alvorlige avsløringer om ham. Han er anmeldt for voldtekt nå. I ettertid er det kommet frem flere store problemer og intern splittelse i Akademien. Siden to stoler sto tomme fra før, er det bare 11 medlemmer igjen av de 18. Det er problematisk siden statuttene for institusjonen sier at de må være 12 medlemmer for å ta inn nye medlemmer.

Dette er «Kulturprofilen» – opprinnelsen for det hele

Opprinnelsen til krisen kan oppsummeres i tre ord: Jean-Claude Arnault, ofte omtalt som «Kulturprofilen» i mediene.

Bak navnet skjuler det seg en 72 år gammel opprinnelig fransk fotograf og kunstnerisk leder for kulturscenen Forum, et kjellerlokale midt i Stockholm. Det brukes til intellektuelle sammenkomster av høy kvalitet. Hans egentlige «claim to fame» har imidlertid vært at han er gift med poeten Katarina Frostenson, som siden 1992 har vært innehaver av stol nr. 18 i Svenska Akademien.

Arnault er en velkjent figur i bohemkretser. Ryktene om hans oppførsel mot kvinner og hans tette bånd til Akademien har ingen kunnet unngå å få med seg i de siste 25 årene.

I #metoo-bevegelsens kjølvann har han imidlertid blitt avslørt i en serie artikler i Dagens Nyheter, der 18 kvinner har stått frem og fortalt om hans seksuelle trakassering. Han er også politianmeldt.

Hva har så Arnaults mange krenkelser av kvinner med krisen i Svenska Akademien å gjøre?

For det første har De Aderton sjenerøst bidratt til virksomheten hans i Forum, der de fleste styremedlemmer med jevne mellomrom har opptrådt og vært gjester. På folkemunne er Forum blitt kalt «Akademiens kjellerklubb».

Arnault har også hatt formelt ansvar for Akademiens leilighet i Paris, som han har disponert som sin private eiendom. Blant hans nærmeste venner og beskyttere finnes flere styremedlemmer, selv om Akademien allerede i 1996 ble varslet om hans seksuelle overgrep.

Likevel skrev Horace Engdahl (den gangen Akademiens faste sekretær) og Per Wästberg anbefalingsbrev til kongen og kulturministeren om å gi Arnault livslang lønn for virksomheten sin.

Engdahl har i et intervju i 2016 holdt Arnault frem som sitt livsstilsforbilde: «Han lever det gode liv, han er nesten alene om det, den eneste som har forstand til det. Han burde gjøre Klubben om til en stilskole for unge menn ...»

Fakta: Dette er Svenska Akademien: Ble opprettet av Kong Gustav III i 1786. Institusjonen deler ut priser og stipender innen språk og kultur, deriblant Nobelprisen i litteratur. De er i alt 18 medlemmer («De Aderton»), som har hver sin nummererte stol. I vedtektene står det at de skal forbli medlemmer i Akademien så lenge de lever. Det skal være tolv medlemmer til stede når nye medlemmer blir utnevnt. Arbeidet foregår i fortrolighet, og valg på nye medlemmer er hemmelige. I vedtektene står det at den faste sekretæren først skal gå av når vedkommende fyller 70 år. Unntaket er hvis Akademien bestemmer noe annet, eller at sekretæren velger å gå av tidligere. Kilde: NTB

Patetisk plasking andedammen

Etter DNs granskning av Arnault har det også kommet frem at han har lekket navnene på syv forskjellige nobelprisvinnere. I dagene før prisen til Le Clezio og Modiano ble offentliggjort, skal han ha påstått til franske medier at han selv hadde organisert disse utmerkelsene.

Det tok ikke lang tid før høstens turbulens rundt Arnault også nådde Svenska Akademien. Det ble stilt spørsmål rundt det forholdet den høye institusjonen har til ham. Men det eneste vi hørte, var en patetisk plasking i Börshusets andedam. For på vanlig vis tidde De Aderton som sfinksen i Giza og henviste til taushetsplikten.

Svenska Akademien ble grunnlagt i 1786 av kong Gustav III. Med 18 medlemmer som er innvalgt på livstid og med munnkurv har det alltid vært et dypt konservativt, hemmelig mannlig selskap.

Det er preget av en arrogant og overlegen holdning til omverdenen og styres etter alderdommelige vedtekter som får Vatikanet til å fremstå som et moderne under.

Slik er alt i det opphøyde selskapets lukkede sammenkomster på torsdager fullstendig konfidensielt.

Her brøt helvete løs på alvor

Imidlertid har Sara Danius, den første kvinnelige faste sekretæren noensinne, påtatt seg rollen som modernitetens fanebærer og valgt en annen vei enn taushetskulturen. I et forsøk på å bringe 2000-tallet inn i Börshuset engasjerte hun, uten å konsultere kollegene sine, et advokatbyrå for å granske om det forelå habilitetsbrudd, ugildhet eller ulovligheter i forholdet mellom Arnault og Svenska Akademien.

Etter tre måneder kom resultatet av utredningen, og da brøt helvete løs på alvor i Börshuset. Advokatbyrået anbefalte at Katarina Frostenson ble utestengt fra De Aderton. Hun har i all stillhet eid halvparten av Forum, som har fått store pengebeløp fra Akademien. Dette er et åpenbart brudd på reglene. Advokatfirmaet anbefalte Akademien å politianmelde Forum for økonomisk kriminalitet. Frostenson ble også vurdert å ha brutt taushetsplikten ved å avsløre navnene på nobelprisvinnere for sin mann på forhånd.

Dette ble innledningen til Svenska Akademiens svarte uke.

Under en hemmelig avstemning valgte majoriteten av medlemmene ikke å kaste ut Frostenson og å frakjenne Akademien alt ansvar.

Det fikk tre medlemmer – Klas Östergren, Peter Englund og Kjell Espmark – til umiddelbart å forlate sin plass i protest av samvittighetsgrunner.

Da tok Engdahl frem storsleggen i en debattartikkel i Expressen. Han skrev at de som hoppet av, lider av «moralsk overlegenhet» og hevdet at Danius er den dårligste sekretæren i Akademiens historie, at hun klamrer seg fast til maktposisjonen sin i stedet for å gå av, som majoriteten ønsker.

Det kom et umiddelbart svar i Aftonbladet fra Espmark, som i 30 år har stått bak Englund, vært hans professor, godkjent essaysamlingen hans som en doktoravhandling og jobbet for å få ham valgt inn i Akademien. «Det er det falskeste og mest skjendige jeg har lest i hele mitt liv. Det finnes ingen hederlighet igjen i kroppen til den mannen.»

Full splittelse

Skittkastingen i pressen viste tydelig at Akademien var splittet i to uforsonlige grener, som i det skjulte lenge har vært trukket inn i en maktkamp med en råhet den svenske offentligheten ikke har sett maken til i manns minne. På den ene siden sto de som støttet Danius og hennes moderniseringsforsøk. På den andre siden stilte det seg en sammensveiset gjeng bak Frostenson, som ville bevare en lenge fremdyrket vennskaps- og lojalitetskultur, der kameraderi går foran prinsipper.

Feidens finale kom på ukens torsdagsmøte, da det ble planlagt en tillitsavstemning mot Danius, med Engdahl i spissen. Hva som ble sagt på møtet, er taushetsbelagt. Men Danius føyde seg etter majoritetens ønske om å avsette henne som fast sekretær og forlot ikke bare sin post, men også sin stol, med umiddelbar virkning.

Også Katarina Frostenson har gått av etter at Danius forlot sin plass.

Dermed har Akademien mistet fem styremedlemmer i løpet av en uke. Fra før har to stoler stått tomme.

Igjen sitter elleve menn og kvinner, en stadig mer patetisk skare, som vil bevare den gamle ordningen og beholde sine mange privilegier, skjult for omverdenen. De kan knapt fungere som et fullverdig styre og utføre arbeidsoppgavene sine. Samtidig stilles de i en vanskelig posisjon fordi vedtektene sier at minst tolv styremedlemmer kreves for at det skal være mulig å velge inn nye medlemmer. Dessuten kan det komme flere avhopp – Sara Stridsberg har varslet at hun også overveier å forlate sin stol.

En grundig utlufting er den eneste redningen

Akademien befinner seg i fritt fall. Det eneste som kan redde den arkaiske institusjonen er en grundig utlufting av Börshuset. Kongen må tillate at de urgamle vedtektene endres. Bort med innvalg på livstid. Innfør i stedet en mandatperiode på fire år. Så må styremedlemmene klatre ned fra sine høye hester, legge av seg sin genikult og ikke betrakte seg selv som unntaksmennesker med eksepsjonelle privilegier.

Til det er blitt orden i eget hus bør Akademien også avstå fra å dele ut Nobelprisen. Hvem kan stole på omdømmet til denne sterkt reduserte flokken som ikke klarer å leve opp til Svenska Akademiens motto: «genialitet og smak».

Nå er det på tide at de gjenværende styremedlemmene begynner å lytte til nobelprisvinner Bob Dylan, når han synger sitt berømte refreng:

«You better start swimmin,

or you sink like a stone,

for the times they are a-changing.»

Gabi Gleichmann er født i Ungarn, men flyttet til Sverige som barn. Han har bodd i Oslo siden 1998. I 2012 debuterte han med romanen Udødelighetens elixir, som ble svært kritikerrost. Denne teksten er oversatt av Inger Sverreson Holmes.