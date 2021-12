Ny rekord for Harald Sohlberg i London: Vestfold-motiv solgt for 32 millioner

Nesten 100 år etter sin død setter kunstneren stadig nye rekorder.

Harald Sohlbergs maleri «Den gamle Kapteinsgaard/ Vintereftermiddag» fra 1909 satte ny rekord på auksjon i London.

6 minutter siden

I desember 2019 ble maleriet «Modne Jorder» med motiv fra Nittedal solgt for 28,4 millioner norske kroner. Det skjedde etter en intens budkamp hos Sotheby's i London for to år siden. Det var da høyeste pris noensinne for et Sohlberg-maleri.

Nå er rekorden slått. Sohlbergs maleri «Den gamle Kapteinsgaard/ Vintereftermiddag» fra 1909 satte ny rekord på auksjon hos Sotheby's tidligere i desember.