Udo Kier imponerer i «Swan song»

Den tyske skuespilleren finner frem sin indre drag queen i herlig film.

Med sine intense, knallblå øyne er Udo Kier et kjent fjes for mange. Ofte spiller han skurkeroller eller i små og snåle indiefilmer. Fra Paul Morrisseys kultfilm «Blood for Dracula» via Lars von Triers kultserie «Riket» til Adolf Hitler i serien «The hunters». Den tyske skuespilleren er mildt sagt allsidig.

Hvor allsidig, ser du i Todd Stephens livsbejaende film.