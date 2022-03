Familietre med komplikasjoner

Berømt ungdomsroman er blitt forvirrende teater, men har mange gode rolletolkninger og fin musikk.

En bok med russiske eventyr faller stadig ut av skapet, og Nora (Monica Dybwad) lurer på hvorfor i stykket «Agnes Cecilia».

Mona Levin Teateranmelder i Aftenposten

Nå nettopp

Kanonhallen er Nationaltheatrets nye scene på Løren. I åpningen av «Agnes Cecilia» i det nye scenehuset myldrer det av personer, unge og eldre. Scenegulvet er brettet ut mellom to amfier, med plass for 350 mennesker, og det er sparsomt utstyrt med bord og et par stoler.

Vi blir kjent med menneskene og for så vidt også møblene, etter hvert.