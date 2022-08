Tiktok sensurerer ord som «suicide». Det kan bidra til ufarliggjøring, frykter forsker.

Tiktok nekter brukerne sine å bruke ord som «suicide» og «self harm». For å komme rundt sensuren har nye ord og uttrykk oppstått.

Om man søker etter «suicide» på Tiktok, møtes man ikke av videoer.

23 minutter siden

Om man skriver «suicide» inn i søkefeltet på Tiktok, er det ikke et rutenett av videoer man møtes av. Man får isteden opp en side hvor det står «Du er ikke alene». Like under står nummeret til Kirkens SOS’ døgnåpne krisetelefon.

Tiktok lar ikke brukerne merke innhold med ord som «suicide», «selvmord», «selvskading» eller «self harm», men temaet blir likevel snakket om. Det brukes bare andre ord.