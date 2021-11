Det blir ny, norsk juleserie på Netflix – nå med Lars Saabye Christensen om bord

Etter suksessen med «Hjem til jul» for Netflix skal regissør Per-Olav Sørensen nå lage en ny juleserie for strømmetjenesten – der Lars Saabye Christensen er med på å skrive manus.

Lars Saabye Christensen (t.v.), her fotografert sammen med sine musikalske samarbeidspartnere Maj Britt Andersen og Geir Holmsen tidligere denne måneden, skal lage ny serie i selskap med Per-Olav Sørensen.

NTB

Nå nettopp

Handlingsforløpets rammer er klart, ifølge pressemeldingen fra strømmetjenesten:

Det er desember 2022 og en gruppe mennesker ankommer Oslo lufthavn – noen for å ønske velkommen til sine kjære og nære, andre for å fly hjem til familiene sine, og noen er der for å fly bort og unnslippe julen fullstendig.

«Men på en eller annen måte går juleoppdraget deres ad undas. De er alle strandet på flyplassen og klokken tikker – det er bare 24 timer til jul – hva skal de gjøre?», heter det videre.

Det er Per-Olav Sørensen som har regi, og skriver manus sammen med Lars Saabye Christensen og Jan Trygve Røyneland. Sørensen og Saabye Christensen har jobbet sammen før – med NRKs storserie «Halvbroren», basert på sistnevntes roman.

Det blir seks 35 minutter lange episoder. Innspillingen starter i Oslo neste år, og samme jul vil den foreløpig navnløse serien lanseres globalt av Netflix.

– Jeg er glad for å samarbeide med Netflix, og med den dyktige forfatteren Lars Saabye Christensen igjen. Denne historien om en håndfull strandede karakterer på en flyplass fascinerer oss, og vi ser frem til å veve disse skjebnene sammen, sier Per-Olav Sørensen i en uttalelse.