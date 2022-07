Røntgenbilde avslørte skjult selvportrett av Vincent van Gogh

Plutselig sto konservatorene ansikt til ansikt med Vincent van Gogh. Et røntgenbilde av et annet maleri avslørte en sensasjon.

Et ukjent selvportrett av Vincent van Gogh ble oppdaget under papp og lim da hans maleri «Head of a Peasant Woman» ble røntgenundersøkt.

11 minutter siden

Et ukjent selvportrett var gjemt på baksiden av lerretet. Funnet ble gjort da maleriet «Head of a Peasant Woman» ble undersøkt med røntgen før en utstilling. Dette opplyser National Galleries of Scotland i en pressemelding 14. juli.

Publikum får se det sensasjonelle funnet i Edinburgh i sommer. Gjennom en spesiallaget lysboks vises bildet i utstillingen «A Taste for Impressionism» i Royal Scottish Academy fra 30. juli til 13. november.

Vincent van Goghs maleri «Head of a Peasant Woman» fra 1885 skjulte en hemmelighet.

Fakta Vincent van Gogh (1853–1890) Nederlandsk maler, en av ekspresjonismens forgjengere

Regnes som en av de betydeligste malerne ved inngangen til 1900-tallet

Fikk ingen anerkjennelse i sin egen levetid

I 1880-årene malte han en mengde landskapsbilder og selvportretter med korte, parallelle penselstrøk og sterke farger.

Blant hans mest kjente malerier er «Solsikker» (1888) og «Mann med avskåret øre» (1889)

Det siste ble utført etter at han selv hadde skåret av seg øret. Han havnet på sinnssykehus og tok sitt eget liv.

Kilde: Store norske leksikon Vis mer

Brukte lerret på begge sider

Selvportrettet har vært skjult i over hundre år bak lag av lim og papp. Kunstekspertene tror lagene ble lagt på før en utstilling tidlig på 1900-tallet. Van Gogh brukte ofte lerretene sine flere ganger for å spare penger. Istedenfor å male over, snudde han lerretet og brukte baksiden.

Seniorkonservator Lesley Stevenson ser på «Head of a Peasant Woman» ved siden av røntgenbildet av det skjulte selvportrettet av van Gogh.

Det skal være mulig å fjerne lim og papp som nå dekker portrettet. Restaureringen blir trolig krevende. Derfor undersøker man hvordan det er mulig å få frem selvportrettet uten å skade «The Head of a Peasant Woman».

Foreløpig må verden se på det nyoppdagede maleriet gjennom et spøkelsesaktig røntgenbilde. Det viser en mann med skjegg. Han har bredbremmet hatt og et løst skjerf. Blikket er intens og stirrende. Høyre side av ansiktet ligger i skygge. Det venstre øret er fortsatt intakt og godt synlig. Maleren skar av seg øret i 1889.

Seniorkurator Frances Fowle ser på maleriet «Head of a Peasant Woman» av Vincent van Gogh.

– En utrolig gave

Frances Fowle er seniorkurator for fransk kunst ved National Galleries of Scotland. Hun beskriver oppdagelsen som en «utrolig gave til Skottland».

Hun sier øyeblikk som dette er svært sjeldne.

– Vi har oppdaget et ukjent arbeid av Vincent van Gogh, en av verdens viktigste og mest populære kunstnere.

Flere slike selvportretter og andre arbeider av van Gogh er tidligere funnet malt på baksiden av lerreter. De er på museer rundt om i verden.

Selvportrettet er gjemt bak lim og papp.

Selvportrettets tilstand er ikke kjent. Kan det hentes frem, vil det kunne kaste nytt lys over den gåtefulle og lokkende kunstneren.

Bildet er trolig malt da han flyttet til Paris i 1886. Han ble sterkt påvirket av de franske impresjonistene og gikk over til lyse, sterke farger. Selvportrettet er trolig malt på dette vesentlige tidspunktet i van Goghs karriere.