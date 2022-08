Tidligere toppspiller i «Mitt Oslo»: – Alle skal med. Hele byen rundt!

Oslos første klubb i sitt slag. Med en klar utfordring til både spillere og publikum. Nå skal en tidligere elite-keeper få forklare: Hvorfor scorer Oslo-fotballen så altfor få mål?

I garderoben ved treningsbanen, på Linderud: Veggene er også dekorerte med bilder fra ulike FC Oslo-kamper. Klubben har eget 13-årslag, men hovedtrenerens sønn er 8. Derfor spiller Elia for tiden på Vålerenga.

Treningsbane på Linderud. Hjemmebane på Bjølsen. Kontorer i Nydalen. Og spillere fra absolutt hele hovedstaden: Jo, FC Oslo lever opp til navnet, fastslår trener Adam Larsen Kwarasey, fra Trosterud:

– Medlemmene kommer ikke bare fra Oslo og mange andre steder i Norge. 15 nasjoner er representert, så langt. Planen er at FC Oslo skal ha minst én spiller fra hver bydel. Vi ligger godt an: I fjor ble seniorlag 2 startet. Klubben har også 13-årslag og kvinnelag. Selve poenget, i tillegg til å ha det moro, er et størst mulig spenn, særlig geografisk. Vi ønsker å representere hele byen.