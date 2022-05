«Obi-Wan Kenobi» bygger bro mellom «Star wars»-filmene

Obi-Wan Kenobi må redde galaksen og sikre abonnementssalget til Disney+. Han klarer hvert fall én av oppgavene.

Ewan McGregor er tilbake som Obi-Wan Kenobi. Nå må jedimesteren på jobb. Han skal redde galaksen og bygge bro mellom «Star wars»-trilogiene.

Asbjørn Slettemark Serieanmelder og journalist

Én time siden

Nyhetsbrev Vil du ha film- og serietips rett i innboksen? Meld meg på

Tenk at det var en tid da vi ventet seksten år på nye scener fra sagaen om Luke Skywalker. Jeg husker fremdeles hvor nær jeg var på å dåne av forventninger da jeg fikk sett «Star wars: episode 1 – the phantom menace» på kino i London i 1999. Da hadde jeg og millioner av fans ventet en halv mannsalder på oppfølgeren til «Return of the Jedi».

Nå pumper Imperiet – unnskyld, Disney – ut mer innhold enn en godt drillet kioskromanforfatter. Det virker som om «Star wars»-skipet sakte endrer kurs. Det som var kinofilmer med serie-avstikkere har nå sitt hovedkvarter i serier og strømming.