Nominert til to av tre seriepriser

Kan få Seriekritikerprisen som både serieskaper av og skuespiller i Pørni.

Henriette Steenstrup i folke- og kritikerfavoritten «Pørni».

Nå nettopp

Henriette Steenstrups egen TV-serie Pørni er årets overraskelse i den norske serieverden. Umiddelbart etter premieren på Viaplay i mai, ble den en stor snakkis. Anmeldelsene var stort sett også svært gode, blant annet med full score hos både NRK og TV 2.

Nå er suksesskaper Steenstrup nominert i to av tre kategorier i årets Seriekritikerprisen: I klassene «Beste norske komedie» og «Beste skuespiller i norsk serie».

– Dette er ren glede, vil jeg si. Det er jo utrolig hyggelig at en serieskaper som ikke er så god på tegnsetting og stor bokstav, kan bli satt sånn pris på av landets serieanmeldere, sier Henriette Steenstrup.

Kjenner på presset

Pørni satte seerrekorder for Viaplay da serien ble sluppet i mai. Kjapt etter premieren ble også det klart at strømmetjenesten ville ha to sesonger til av suksessen om Pernille «Pørni» Middelthon og hennes familie og venner.

– Jeg er overrasket over at dette skulle bli såpass stort, altså. Jeg er stolt av serien, men man kan jo aldri vite om noen får meg seg noe som helst i dag. Her skjedde alt veldig fort, og det er sjeldent, sier Steenstrup.

Nå kjenner hun på et visst trykk før oppfølgerne. Sesong 2 er allerede spilt inn i Oslo, er i klippen og kommer på skjermen i 2022. Stenstrup skriver nå på sesong 3, som hun kaller «den vanskelige tredjeplaten».

– Jeg må prøve å nullstille meg fra suksess, forventninger og angst. Første sesong ble jo skrevet helt under radaren, som er et behagelig sted. Nå er det mer press. Det krever konsentrasjon å koble ut, men jeg må bare minne meg selv på hva serien egentlig handler om, hvorfor det ble bra sist, og så dyrke det som var fint, sier Steenstrup.

– Og så er det bare å slå av telefonen og jobbe på.

Henriette Steenstrup spiller selv hovedrollen i sin egenskrevne serie «Pørni».

Fakta De nominerte til Seriekritikerprisen 2021 Beste norske drama: Norsk-ish, NRK Delete Me, Viaplay Rådebank S02, NRK Beste norske komedie: Basic Bitch S02, Discovery + Maxitaxi Driver, NRK Pørni, Viaplay Beste skuespiller i norsk serie: Darin Hagi (Etter lørdag, TV 2) Odin Waage (Rådebank, NRK) Henriette Steenstrup (Pørni, Viaplay) Ingrid Giæver (Nach, Discovery +) Vis mer

Stor bredde, høy kvalitet

23 seriekritikere fra mediehus over hele landet står bak både nominasjoner og kåringene i Seriekritikerprisen 2021. Formålet er å hedre de norske fiksjonsseriene som har utmerket seg. Det siste året er det sluppet rundt 40 nye norske serier. Av dem var det åtte som nådde opp i nominasjonsprosessen.

Juryleder er Aftenpostens kulturredaktør Cecilie Asker.

– Høy kvalitet i alle ledd preget fjorårets vinnere av Seriekritikerprisen. Det siste halvannet året med pandemi har naturlig nok gitt seriebransjen krevende arbeidsforhold. Det er derfor svært gledelig å se at årets nominerte likevel bidrar med både stor bredde og høy kvalitet, sier Asker.

Odin Waage som GT i serien «Rådebank» er nominert til prisen for beste skuespiller.

– Ikke lenger bare ren underholdning

Hun mener TV-serier får en stadig sterkere posisjon som kulturuttrykk.

– Serier er ikke lenger bare ren underholdning. Kvalitetsserier er kulturopplevelser på lik linje med god musikk, film, teater og litteratur. At serier som kulturuttrykk blir tatt på alvor, ser vi også tydelig i økningen av antall anmeldere i norske medier de siste årene, sier Asker.

Hun er spesielt fornøyd med at aktører som Viaplay og Discovery+ også når opp i årets nominasjonsprosess.

– Det er gøy å se at det ikke bare er Netflix og NRK som står for de beste serieopplevelsene. Dette viser at store budsjetter ikke alene er nøkkelen til suksess. At flere talenter får prøve seg, skaper mer mangfold, som igjen kommer seerne til gode.