«Spencer»: Kristen Steward er veldig god som prinsesse Diana

Kirsten Stewards Diana skinner av ensomhet.

Erlend Loe Filmanmelder og forfatter

18. feb. 2022 10:12 Sist oppdatert nå nettopp

Det at den engelske kongefamilien fortsatt har folkets gunst, er for meg uforklarlig fascinerende. Det er noe jeg ville vurdert å skrive om hvis jeg skulle ta doktorgrad i psykologi.

Denne uken ble det klart at prins Andrew har kommet til et forlik med Virginia Guiffre (mer enn 120 millioner kroner blir antydet) for å slippe en rettssak som han neppe ville ha kommet spesielt godt ut av. Og i over 20 år har vi levd med bildet av en kongefamilie som behandlet prinsesse Diana nådeløst, som ikke beskyttet henne, og som indirekte var med på å jage henne i døden.