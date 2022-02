Ukjent Harald Sohlberg-maleri skal selges for 6–7 millioner

Kunstneren brukte maleriet som betaling for en kikkert og en lupe i 1922. Siden har det fargesterke, melankolske verket vært i optikerfamiliens eie.

Michael Falch selger et hittil ukjent Harald Sohlberg-maleri : «Fra Værvågen» (3) fra 1921.

7 minutter siden

Aftenposten ble kontaktet for et par uker siden: Et lite, hittil ukjent maleri av kunstneren Harald Sohlberg (1869–1935) er dukket opp hos Blomqvist Kunsthandel.

Det har aldri vært ute i offentligheten og aldri blitt omtalt i den kunsthistoriske litteraturen. Nå skal det selges med en prisvurdering på mellom 6 og 7 millioner.