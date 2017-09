Vil gjøre Vigeland like stor som Munch

– Vigeland er stor i Oslo. Vigelandsparken er en av de best besøkte kulturattraksjonene i Oslo. Han er en del av byens DNA. Nå ønsker vi å løfte kunstneren ut av byen og skape en større bevissthet rundt hans kunstnerskap, sier kulturbyråd Rina Mariann Hansen.

Hun mener Sinnataggen er som et ikon for byen.

Hansen og museumsleder Jarle Strømodden ved Vigeland-museet er i gang med planlegging av 150-årsjubileet for Vigelands fødsel. Han ble født 11. april 1869.

Begge har et ønske om å løfte Vigeland opp på Munchs nivå i folks bevissthet. Vigeland har ikke fått like mye oppmerksomhet som Edvard Munch, men er den kunstneren flest turister og innbyggere har kontakt med gjennom besøk i Vigelandsparken. Det anslås at 1, 5 millioner mennesker besøker parken hvert år.

– God erfaring fra Munch-jubileet

Byråden mener det er mye å lære av Munchmuseets arbeide med å revitalisere Edvard Munch.

– Vi har god erfaring fra Munch-jubileet. Nå skal vi løfte frem Gustav Vigeland, som er av så stor betydning for byens identitet.

Det er Vigelandsparken som får mest oppmerksomhet, selve museet kommer ofte litt i skyggen.

– Nå er vi i gang med planleggingen av jubileumsutstillingen og vi ønsker å sette Vigeland sammen med hans samtidige billedhuggere, sier Strømodden og nevner franske Auguste Rodin og danske Bertel Thorvaldsen.

– Vigeland dro til København i 1892 og han ble veldig inspirert av Thorvaldsen, sier Strømodden.

– Han var preget av sin tid og det vil vi vise publikum. Vi har en jobb å gjøre med å synliggjøre Vigeland bedre. Når vi nå får penger fra kommunen er det et godt insitament, sier Strømodden.

Han er også inspirert av arbeidet Sparebankstiftelsen DNB har gjort med den internasjonale lanseringen av Nikolai Astrup og Nordnorsk Kunstmuseums lansering av Peder Balke i London.

Vigeland-museet er også i dialog med Nasjonalmuseets landsdekkende program og for å samarbeide om en vandreutstilling som skal landet rundt.

Rolf Øhman

– Vigeland ut i verden

Vigeland-jubileet kommer året før det nye Munchmuseet og Nasjonalmuseet åpner i 2020.

– Det blir mye oppmerksomhet om Oslo som en internasjonal kunstby og vi skal bruke anledningen til å løfte frem Vigeland, sier Rina Mariann Hansen.

– Jeg er stolt av Vigeland, parken og museet. Hele stemningen i museet er magisk, sier Hansen.

De evige temaer

Både kulturbyråden og museumsdirektøren fremhever Vigelands grep om de allmennmenneskelige temaer.

– Alle kjenner Sinnataggen, men det er å utrolig mange lag i kunstnerskapet. Jeg synes noen av de fineste skulpturene er de eldre parene og den nærheten som der formidles, sier Hansen.

– Vigeland rommer alle ting i livet. Han tar opp det allmenngyldige knyttet til unnfangelse, fødsel, liv og død. Han har appell til det internasjonale publikum og helt uavhengig av rase, religion, kjønn og seksuell legning, sier museumsleder Jarle Strømodden.

heidi.borud@aftenposten.no