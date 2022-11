Historien grenser til det uforståelige

Historien om sykepleieren med en svart sjel trenger ikke dramatisk fiksfakseri.

21 minutter siden

Dersom jeg sier seriemorder, tenker du kanskje skummel mann med stor kniv i mørke smug.

Hva om det er et menneske vi alle stoler på, i en situasjon hvor vi er på vårt mest sårbare?

Historien bak «The Good Nurse» er mildt sagt sjokkerende. Tobias Lindholms film er derimot neddempet og udramatisk.

For meg gjør den realistiske tilnærmingen til historien filmen enda sterkere. Fortellingen om Charlie Cullen trenger ikke store, dramatiske effekter. I 2006 ble Cullen idømt flere livstidsdommer arrow-outward-link . Han ble dømt for 29 drap. Sannsynligvis var tallet mye høyere.

Eddie Redmayne og Jessica Chastain viser hvor gode de er foran kamera.

Viker unna spenning

Historien starter på et sykehus. Alarmen har gått. Gjenoppliving forsøkes. Kamera holder seg på avstand før det sakte zoomer inn på en ung mann som står i hjørnet. Han har et uutgrunnelig uttrykk i sitt uskyldsrene ansikt. Mannen er Charlie Cullen (Eddie Redmayne).

Historien hopper frem i tid og til et annet sykehus. Her treffer vi sykepleieren Amy (Jessica Chastain). Hun er alenemor for to barn, har hjerteproblemer, men mangler helseforsikring.

Det hadde vært lett for Lindholm å gjøre denne historien om til et intenst spenningsdrama med sosialpornografiske tendenser, pompøs musikk og skarp klipping. Heldigvis går han i motsatt retning.

Fakta The Good Nurse Netflix Regi: Tobias Lindholm Med: Eddie Redmayne, Jessica Chastain, Nnamdi Asomugha, Noah Emmerich, Kim Dickens Musikk: Geir Jenssen - Biosphere Vis mer

Skuespillerkunst

I stedet lener regissøren seg på to sterke skuespillere og skaper et intenst og ulmende persondrama.

«The Good Nurse» er en historie om et varmt vennskap mellom to sykepleiere. Amy og Charlie hjelper og støtter hverandre i en tøff hverdag. De er også medmennesker for pårørende i vanskelige situasjoner.

Både Eddie Redmayne og Jessica Chastain er svært dyktige skuespillere. Her er det ingen overdrevne fakter og ekstrovert spill. Begge kan nyansenes kunst, og de gjør filmen meget troverdig.

Chastain er overbevisende som stresset og sliten alenemor som begynner å ane at noe er galt. Redmayne har en sart sårbarhet i seg som gjør ham perfekt i rollen som engelen med en svart sjel. Jeg ser ikke bort fra at det kan vente en Oscar-nominasjon eller to til neste år.

Eddie Redmayne er særs god som Charlie Cullen.

Ingen glamour

«The Good Nurse» har en konvensjonell fremtoning. Personlig har jeg sansen for akkurat det.

Sammenligner du med Julia Roberts i «Erin Brockovich», ser du hva jeg mener. Det er en god og viktig film, men Hollywood-glamouren ligger på lur. I «The Good Nurse» er den fjernet. Portrettet av de to fremstår som ærlig og uten hang til manipulasjon. Atmosfæren støttes av musikken komponert av Geir Jenssen i Biosphere.

Det som skjedde, grenser til det uforståelige, nesten helt hinsides. En sykepleier er et menneske vi treffer når vi er på vårt mest sårbare. Vi stoler instinktivt på dem.

Det sjokkerer at en så infam ondskap kunne skjule seg bak en uskyldig fasade.

Amy (Jessica Chastain) hjelper politietterforskerne Danny Valdwain (Nnamdi Asomugha) og Tim Braun (Noah Emmerich).

Hjerteskjærende

Under den personlige historien lurer også et annet spørsmål. Hvordan kunne Cullens handlinger gå under radaren i så mange år?

«The Good Nurse» er også en historie om ansvarsfraskrivelse. I stedet for å ta saken til politiet ga sykehusene ham sparken og toet sine hender. Advokater og styrer var mer opptatt av sykehusets gode navn og rykte. Slik fikk han fortsette fra sykehus til sykehus.

Idet Amy begynner å innse at hun må hjelpe politietterforskerne, leder det opp mot en finale som er hjerteskjærende, men uten sentimentalitet. Filmen har en stille intensitet.

Jeg har tenkt mye på filmen etter at jeg så den. I likhet med grøsseren «Speak no Evil», som bruker helt andre virkemidler, fikk den meg til å stille samme spørsmål. Gjenkjenner vi ondskap når vi møter den ansikt til ansikt?