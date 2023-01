Verdenskjent ryddeguru gir opp rydding

Husker du ryddeguruen Marie Kondo – som mente at du ikke burde beholde noe som ikke gir deg en «gnist»? Nå innrømmer hun at rydding ikke lenger står øverst på prioriteringslisten.

Med tre barn i huset innser ryddeguruen Marie Kondo at det er vanskelig å holde orden til enhver tid.

30.01.2023 11:15 Oppdatert 30.01.2023 12:46

Hun har hatt TV-programmer og solgt millioner av bøker om hvordan man kan rydde, kaste og sortere, og hun har både forarget og gledet med sine teorier om at ting som ikke tenner en gnist i deg, bør kastes eller gis bort.

Men selv en guru kan ombestemme seg.

Nå melder den 38 år gamle japanske livsstilsprofilen og trebarnsmoren Marie Kondo at rydding ikke lenger står øverst på prioriteringslisten.

Hun avslører endatil at hun har et nokså rotete hjem.

– Hjemmet mitt er rotete, men måten jeg bruker tiden min på er riktig for meg på dette stadiet i livet mitt. Nå innser jeg at det som er viktig for meg er å kose meg med barna mine her hjemme, sier hun ifølge Variety.

Så sent som i 2021 kom hennes så langt siste serie på Netflix, kalt «Sparking joy with Marie Kondo».

Det var under et webinar for å promotere sin siste bok, at organisatoren slapp nyheten om at hun nå ikke bruker like mye tid på å rydde.