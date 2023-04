Seg selv lik

Bigbang gjør det de kan best etter nærmere tretti år på veien.

Bigbang er Nikolai Hængsle, Øystein Greni og Olaf Olsen.

29.04.2023 07:00

Bigbands ellevte album starter med noen dristige synthtoner, før den velkjente gitaren setter i gang. Åpningssporet «Another Kind of Lonely» fremføres stort sett av Øystein Greni alene og skaper en avslappet inngang.

Litt ekstra trykk kommer til når et kor skrider inn i miksen, uten at de tar spesielt mye plass. Med andre ord, Bigbang disker fremdeles opp med det du vil at de skal gjøre. Og strekker seg akkurat langt nok til å holde på spenningen.